Rassegna stampa 9 dicembre 2022 | scintille tra Roma e Parigi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPrime pagine dei quotidiani dedicate alletrae alla questione in Iran con la prima condanna a morte eseguita per le proteste. Mohsen Shekari, 23 anni, è stato impiccato oggi dopo essere stato giudicato colpevole da un tribunale rivoluzionario di “inimicizia contro Dio”. Lo scorso 25 settembre bloccò una strada principale a Teheran e ferì con un coltello un membro delle forze paramilitari Basij. L’appello di Amnesty: l’Iran fermi immediatamente le esecuzioni. Durante le manifestazioni contro il regime, le forze di sicurezza iraniane sparano da distanza ravvicinata alle donne colpendole al volto, agli occhi, al petto e ai genitali. I medici hanno detto di aver notato che le donne spesso arrivano con ferite diverse rispetto agli uomini. ‘I nodi con l’Italia’ sulla questione della ...

Radio Popolare

... dalla Svizzera e dalla Spagna e tutto il parter della Commissione interna e della, Radio e ... Passano indunque tutte le canzoni in gara e si conclude la prima giornata di lavori con la ...... dalla Svizzera e dalla Spagna e tutto il parter della Commissione interna e della, Radio e ... Passano indunque tutte le canzoni in gara e si conclude la prima giornata di lavori con la ... Rassegna stampa internazionale di venerdì 09/12/2022 | Esteri - La rassegna stampa internazionale Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...StampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Giovane pizzaiolo accoltellato in strada. Sal ...