La singolare speranza di Antonino Spinalbese al GF Vip | “Spero che entri qualcuno che…”

(Di venerdì 9 dicembre 2022)spera di essere rifiutato da un donna. L’ex compagno di Belen Rodriguez, dopo l’attrazione per Ginevra Lamborghini (prima) e per Giaele De Donà (dopo), ha avuto un breve flirt con Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip.vuole essere rifiutato da una donna Parlando di Oriana Marzoli,ha svelato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

FIT

Antonino Spinalbese spera di essere rifiutato da un donna. L'ex compagno di Belen Rodriguez, dopo l'attrazione per Ginevra Lamborghini (prima) e per Giaele De Donà (dopo), ha avuto un breve flirt con ...... spruzzerà sul cammino gocciole di trepida attesa e frammenti diaffinché l'anno si chiuda ...colpirà a tradimento ma non disperate perché Babbo Natale vi sta preparando una sorpresa! ... A1 maschile, ecco chi sono i finalisti e dove vedere la finale in tv