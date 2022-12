Berlinale 2023 | Kristen Stewart sarà la presidente della giuria del Festival

(Di venerdì 9 dicembre 2022)lainternazionale. L’attrice, sceneggiatrice e regista presiederà la73ª edizione delinternazionale del cinema di Berlino, che si terrà a febbraio. L’attrice ha solo 32 anni, ma è una presenza costante nel mondo del cinema da due decenni. Ha sfondato al fianco di Jodie Foster in Panic Room di David Fincher e ha raggiunto il riconoscimento mondiale con un ruolo da protagonista nella saga di Twilight dal 2008 al 2012. Tra i ruoli più recenti sicuramente il più brillante è Spencer, il biopic sulla Principessa Diana per il quale ha ricevuto una nomination all’Oscar. “Rullo di ...

...candidato all'Oscar come miglior film straniero e vincitore dell'Orso d'argento allasarà ... "Con la prospettiva del 70esimo anniversario previsto per il prossimo 7 luglio- spiegano ......candidato all'Oscar come miglior film straniero e vincitore dell'Orso d'argento allasarà ... "Con la prospettiva del 70° anniversario previsto per il prossimo 7 luglio" dichiarano ...Nel corso della conferenza stampa del 28 novembre 2022 a Bari - con la partecipazione del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del sindaco Antonio Decaro e del direttore del Dipartimento ...Steven Spielberg, prolifico autore sarà omaggiato dell'Orso d'Oro alla carriera durante il 73° Festival internazionale del cinema di Berlino.