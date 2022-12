Prima pagina Gazzetta dello Sport | “Milan | colpo d’ala | Ziyech subito”

Su base annua si e' contratto dello 0,8% nel periodo luglio - settembre rivisto dal calo dell'1,2% nellapubblicazione a meta' novembre. I consumi privati sono aumentati dello 0,1% rispetto al ...I due si frequenterebbero da mesi e si sono mostrati per lavolta in pubblico alla partita ... non è ancora tutto! Giratee continuate a leggere per scoprire gli altri gossip Dicembre 2022 ...L’edizione odierna de La Repubblica si sofferma in prima pagina sui temi che legano i risultati ai Mondiali con le dinamiche tra Stati. Questo il titolo del ..."Nuova Juve: difesa e rilancio", titola stamane in apertura Tuttosport. Assediata su più fronti - si legge -, la società bianconera punta su un "governo" di tecnici (da Ferrero a Scanavino) e sui giov ...