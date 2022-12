Alfonso Signorini diserta il matrimonio della Cipriani | la diretta interessata spiega il motivo

Fra gli assenti eccellenti c'è stato in particolar modo, il conduttore del GF, travolto dalle polemiche per non aver partecipato ad un'occasione così importante. Il conduttore, ad ...Sul giornale disi legge infatti che il ritorno di fiamma non si sarebbe mai concretizzato e che quindi entrambi sarebbero single. Il magazine ha anche pubblicato delle foto di ...Gaffe in diretta per Alfonso Signorini che rivela a tutti il nome scelto per la figlia da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.Durissime accuse al Grande Fratello Vip 7 contro il noto conduottore e giornalista di gossip Alfonso Signorini: ecco cosa è successo ...