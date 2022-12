Bioetica | Meloni nomina Cnb | presidente Vescovi | vice Di Segni | Ronco e Di Pietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Con decreto deldel Consiglio dei ministri, Giorgia, è stato costituito il Comitato Nazionale per la. A ricoprire la carica diè il Prof. Angelo Luigi. Ipresidenti sono il Dott. Riccardo Di, il Prof. Mauro, la Prof.ssa Maria Luisa Di". Ne dà notizia Palazzo Chigi, spiegando che il Comitato Nazionale per la"resta in carica quattro anni a decorrere dalla data del 6 dicembre 2022". “Esprimo profonda soddisfazione per la costituzione del Comitato Nazionale di- commenta-. Nelladi questo importante organismo si è tenuto conto dei criteri di ...