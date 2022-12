Padel | Milano Premier | domani in campo tutti i migliori | Galan e Lebron aprono sessione serale

(Di martedì 6 dicembre 2022), 6 dic. - (Adnkronos) - Come in ogni torneo internazionale, il mercoledì è la giornata in cui gli appassionati possono godersi in poche ore il meglio deldel pianeta. È arrivato il giorno dell'esordio dei più forti,arrivati dal Messico e pronti ad aprire la borsa, prendere la pala e disegnare magie. Saranno ben 12 i match in programma a partire dalle ore 10: sette sulCentrale e cinque sulnumero 1. Il secondo incontro sul Centrale vedrà protagonisti Franco Stupaczuk e Pablo Lima, teste di serie numero 3, contro gli spagnoli Marc Quilez Palleja e Toni Bueno Gomez; nel quarto e ultimo match dellamattutina, debuttano Paquito Navarro e Juan Tello, teste di serie numero 2, contro Edu Alonso e Juanlu Esbrí. La...

Lo abbiamo lasciato dall'altra parte del mondo, con un sombrero in testa, a festeggiare la vittoria del Major Premierdi Monterrey, in Messico. Lo ritroviamo in queste ore a, pronto con la solita classe a deliziare il pubblico dell'Allianz Cloud con i suoi colpi che a 43 anni non invecchiano. Anzi, ...Lo spettacolo delPremierP1 è iniziato. Prime emozioni, primi colpi da manuale e primi risultati all'Allianz Cloud, in attesa della partita attesa sin dal momento del sorteggio: il derby tutto italiano ...Milano, 6 dic. - (Adnkronos) - Come in ogni torneo internazionale, il mercoledì è la giornata in cui gli appassionati possono godersi in poche ore il meglio del padel del pianeta. È arrivato ...Belasteguín, il fenomeno del padel col mito di Messi arriva a Milano. Lo abbiamo lasciato dall’altra parte del mondo, con un sombrero in testa, a festeggiare la vittoria del Major Premier Padel di Mon ...