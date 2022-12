Morata nella bufera per una frase su Cristiano Ronaldo | tifosi furiosi

DOHA (Qatar) - Fin qui è stato uno dei protagonisti del Mondiale, risultando decisivo nelle partite del girone della Spagna. Ma l'ex attaccante della Juventus Alvaroè al centro delle polemiche per delle dichiarazioni che non sarebbero piaciute ai sostenitori più accesi della formazione iberica.... MAROCCO - SPAGNA 0 - 0 PRIMO TEMPO 3' Giro palla lunghissimo della Spagna a cercare spazi... A disposizione: Sanchez, Raya, Azpilicueta, Eric Garcia, Pau Torres,, Koke, Nico Williams, ...L'ex attaccante della Juventus ha elogiato il fuoriclasse portoghese esaltando le sue qualità tecniche DOHA (Qatar) - Fin qui è stato uno dei protagonisti del Mondiale, risultando decisivo nelle parti ...Alvaro Morata, nonostante i gol con la Spagna, non è uno degli attaccanti più in voga nel proprio paese. L'ex Juventus se ne rammarica, ma non ne fa un dramma. Morata, infatti, ...