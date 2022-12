Incidente alle porte di Roma | morto il 26enne Carmine Piccolo La famiglia | ‘Cerchiamo testimoni’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 dicembre 2022) Stanno cercando testimoni i familiari di, ildi Marino che il 29 novembre scorso ha perso la vita in un terribilestradaledi, nel comune di Castel Gandolfo.viaggiava a bordo di uno scooter SH 300 quando, per cause ancora tutte da accertare, si è scontrato con un’auto, una Jeep. E l’impatto è stato violento, non gli ha lasciato scampo.mortale ad Ardea: giovedì i funerali della 21enne Desiree Pasquali La dinamica dell’mortale a Castel Gandolfo La tragedia è avvenuta il 30 novembre scorso, intorno19.30, in via Appia Nuova, al km 22.5, nel territorio di Castel Gandolfo: è qui che, per cause ancora tutte da accertare, ...