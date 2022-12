Australiana | i sintomi dell’influenza che minaccia il Natale

(Di martedì 6 dicembre 2022) degli italiani. I consigli e le cure suggerite dagli esperti Il picco dei casi si dovrebbe registrare proprio nel periodo delle feste di. Non stiamo parlando questa volta delle infezioni da Covid-19, ma di quelle dovute all’influenza “”. Fabrizio Pregliasco, professore associato di Igiene generale e applicata all‘Università degli Studi di Milano e direttore Irccs Galeazzi-Sant’Ambrogio, ai microfoni di Radio 1 ha detto: “Con l’influenzasarà una bella stagione tosta, come sempre ci saranno morti. Il picco è previsto a, circa 250mila casi al giorno“. Leggi anche: OBBLIGO VACCINALE, SCHILLACI: “È TEMPO DI DARE UN MESSAGGIO DI DISCONTINUITÀ CON IL PASSATO” Paola Pedrini, segretario generale di Fimmg Lombardia ha spiegato a Skytg24: “Noi medici di famiglia in Lombardia abbiamo gli ...

