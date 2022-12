Sanremo 2023 | Francesca Fagnani conduce con Amadeus e Gianni Morandi | non solo Chiara Ferragni | ecco le donne del Festival

Festival di, i Jalisse non ci saranno neanche questa volta. Sono infatti 26 edizioni consecutive che il celebre duo trionfatore nel 1997 presenta un brano e viene rimbalzato dalla direzione artistica.Francesca Fagnani co - condurrà una serata di. Ospite della prima puntata di Viva Rai 2 , il tanto discusso nuovo morning show di Fiorello , Amadeus ha parlato ovviamente di,...Paola e Chiara sono tra i 22 Big in gara al Festival di Sanremo 2023. Dopo l’annuncio di Amadeus, lo hanno comunicato anche loro sui social, incantando i fan con dei look coordinati e scintillanti e i ...“Sono talmente contenta, non so ancora nulla di quello che succederà. Non mi sono mai persa una puntata”, ha detto Fagnani a LaPresse La giornalista: "Felicissima di partecipare a una trasmissione che ...