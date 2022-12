Marotta rivoluziona la difesa dell’Inter | nel mirino uno dei migliori difensori del Mondiale!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Uno dei punti di forzaè sempre stata la: pensiamo a icone come Lucio e Samuel o al trio Skriniar-De Vrij-Bastoni che ha fatto le fortune di Antonio Conte e che ha portato alla Milano nerazzurra uno scudetto dopo un digiuno di dieci anni. Rispetto al tecnico leccese, l’Inter di Simone Inzaghi ha un problema con il reparto arretrato: solo in questa stagione la squadra ha subito 22 reti in campionato. Analizzando il dato, potremmo parlare del cambio di portiere da Handanovic a Onana, della situazione contrattuale di Skriniar poco limpida o della stagione sottotono di De Vrij e Bastoni, ma ciò che conta è che da gennaio il trend va invertito per puntare a grandi obiettivi. Hincapié e Gvardiol i nomi per laCalciomercato InterSecondo la Gazzetta dello Sport,...