(Di lunedì 5 dicembre 2022) A un certo punto del nostro Festival di fine novembre, mentre Carlo Calenda spiegava che dall’alleanza elettorale del 25 settembre scorso si passerà entro la fine dell’anno alla federazione tra Azione e Italia Viva, in attesa della fondazione di un nuovo partito unitario in vista delle elezioni europee del 2024, dal pubblico del Teatro Parenti di Milano si è alzata una voce: «Fate presto». Non mi pare che Azione e Italia viva stiano facendo presto, semmai stanno facendo con calma, con prudenza, forse con eccessiva circospezione. Magari hanno ragione Calenda e Renzi e non lo spettatore di Linkiesta Festival, che io ho applaudito con convinzione,i partiti sono organizzazioni novecentesche, anche questi di nuovo conio, e le loro liturgie hanno tempistiche e modalità più complesse di quelle necessarie a scrivere un tweet o a farsi sentire in un teatro. Ma c’è un ...

Linkiesta.it

...due prove gratistutti gli utenti abbonati, offrendo dunque nuove demo esclusive con cui provare nuovi titoli davvero interessanti. Già nelle scorse giornate vi avevamo segnalato come il...... dove sorge il nuovo residence Florinas, 42 unità situate alterra, primo e secondo, ... che sta sorgendo in un'area di 25mila metri quadrati e che comprende tre edifici residenziali114 ... Il piano per costruire l’alternativa al bipopulismo ancora non c’è (e non si capisce bene perché) Dusan Vlahovic suona la carica, l'attaccante bianconero di recente ha vissuto sulla sua pelle la delusione dell'eliminazione della Serbia ai mondiali nella partita contro la Svizzera ma è comunque ...Un piano anti-CR7" scrive Il Mattinoquest'oggi in edicola. Un piano trappola per Cristiano Ronaldo: "se non chiede soldi non lo inseguiamo". E spunta l'accordo segreto con i senatori Giorgio Chiellini ...