GF Vip 7 | Luciano Punzo a rischio eliminazione e Luca Salatino “dalle stelle alle stalle”

Leggi su tvzap

(Di lunedì 5 dicembre 2022) GF Vip 7. Al GF Vip 7 c’è un’altro concorrente che è a. Sono momenti di grande attesa nella casa, infatti tutti stanno aspettando la puntata di stasera per capire se il concorrente in questione verrà eliminato oppure no. >> GF Vip 7, Antonella Fiordalisi e il brutto gesto nei confronti di Nikita:«Squalifica immediata!» GF Vip 7: il caso Antonio Spinalbese e Oriana Marzoli continua Le polemiche sul GF Vip 7 continuano, sopratutto per quando riguarda la situazione Antonio Spinalbese e Oriana Marzoli. Il pubblico social è dalla parte della venezuelana ma c’è chi invece entra in favore della ex fidanzata Belen Rodriguez e confessa: «Ma nessuno si chiede come mai non gira il video su Mediaset di Oriana che prende a calci e schiaffi Antonino. Perchè lui si è alzato quando Oriana si è messa nel letto con lui ieri sera ? ...