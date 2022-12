Festival delle regioni e province autonome | Fedriga | Rimarchiamo alleanza tra territori e Governo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Milano, 05 dicembre 2022 "Siamo al primo, rimarca l'importanza dell'trao enazionale. Noi vogliamo lavorare in questa direzione, sia per il Pnrr sia in un'ottica strutturale", le parole del presidente del Friulia margine del Primo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, parlando con i giornalisti a margine de "L'Italia delle Regioni", il primo Festival delle Regioni e delle Province Autonome, in corso a ...Bisogna fare di più oggi a livello Ue, partendo dal caro energia», ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in collegamento con il festival delle Regioni in corso a Milano.