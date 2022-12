Bollette luce e gas | la revisione allo studio dell’Arera | tutte le novità

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Utilizzo ottimale delle risorse disponibili, semplicità applicativa anche per i venditori, flessibilità rispetto alla volatilità dei prezzi coerenza con le evoluzioni del mercato retail. Questi gli obiettivi alla base della consultazione, che si concluderà il prossimo 14 dicembre, lanciata dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera). Al centro vi è ladelle modalità e della frequenza di determinazione degli ammontari dei bonus sociali per energia elettrica e gas naturale relativi ai clienti in condizioni di disagio economico, nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 619/2022/R/com, in vista del prossimo aggiornamento trimestrale delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali previsto per fine dicembre 2022. Mensilizzazione bonus gas Nel settore del gas, a seguito dell’adozione del prezzo medio mensile registrato ...

