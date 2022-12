Ascolti tv 4 dicembre 2022 | i Mondiali su Rai1 vincono la domenica sera

(Di lunedì 5 dicembre 2022)tv: Rai 1 la più vista, poi Rai3 Inghilterra – Senegal suvince la gara degliTv di iericon il 29,1% e 6,205 milioni di contatti.scorsa Spagna – Germania aveva fatto il 34,7% e 7,634 milioni. Seconda piazza per Che Tempo Che Fa che su Rai3 ha registrato il 12,4% di share media con 2,624 milioni di telespettatori. La settimana scorsa Che tempo che fa su Rai3 era stata vista da 2,454 milioni di persone, l’11,3% di share. Terzo posto per Ghost su Canale 5 che ha raggiunto il 13,3% di share e 2,363 milioni di spettatori. Settimana scorsa su Canale 5, il film Dopo il matrimonio aveva raccolto il 10,4% di share media con 1,941 milioni.tv altre reti Questa, appena giù dal podio Le Iene presentano: Inside su Italia1 è ...

Canale 5 " Paperissima Sprint: 3.297.000 spettatori e il 15.2% di share; Rai 3 - La presentazione di Che Tempo che Fa è stata la ...Redazione Sorrisi Rai1, Inghilterra - Senegal : 6.205.000 spettatori, 29,1% di share Rai3, "Che tempo che fa" : 2.624.000 spettatori, 12,4% di share Canale 5, "Ghost" : 2.363.000 spettatori, 13,3% di ...E' boom di ascolti per Amici 22 che vola su Canale 5 nonostante la presenza dei mondiali su Rai 1: ecco tutti i numeri del 4 dicembre Nonostante i 5 milioni di spettatori per la gara degli ottavi di ...