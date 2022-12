LIVE Fury-Chisora | Mondiale WBC pesi massimi in DIRETTA | Fury si conferma Campione

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELL’INCONTRO 23.20 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 23.19 Ufficiale Tysonvince contro Derek??tramite TKO al decimo round (2:51). 23.15 Grande cuore perma rischiava seriamente pesanti infortuni.vince dominando dall’inizio alla fine, controllando anche il ritmo. FINISCE QUI, l’arbitro mette fine al match per il volume di colpi di. Montante di. Barcollaprova l’attacco.accelera, sinistro e destro in rapida successione. Inizia il decimo round Finisce il nono round, ...

OA Sport

Sportface.it vi offrirà una direttacon aggiornamenti in tempo reale. Il programma (orario italiano) Tysonvs Dereck Chisora (MOLA. TV) Dalle 18:55, Isaac Lowe vs Sandeep Singh Bhatti (pesi ......cruiser) Karol Itauma vs Vladimir Belujsky (pesi mediomassimi) Yvan Mendy vs Denys Berinchyk (titolo europeo pesi leggeri) Daniel Dubois vs Kevin Lerena (titolo WBA Regular pesi massimi) Tyson... LIVE Fury-Chisora, Mondiale WBC pesi massimi in DIRETTA: The Gypsy King chiude la trilogia vincendo ancora! Sportface.it vi offrirà una diretta live con aggiornamenti in tempo reale. Il programma (orario italiano) Tyson Fury vs Dereck Chisora (MOLA.TV) ...La diretta live Tyson Fury vs Dereck Chisora, Mondiale WBC Pesi massimi. Aggiornamenti in tempo reale e i cartellini dei giudici ...