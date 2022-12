Il Sud flagellato | terremoto alle Eolie | forte maltempo fra Sicilia e Calabria

(Di domenica 4 dicembre 2022)Isoleinnel Messinese, così come in. Meteo pessimo e ora anche un sisma stanno mettendo in difficoltà il Sud.con forti piogge su. Foto Twitter @vigilidelfuocoI sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno rilevato una scossa didi magnitudo 4.6 in8.12 di domenica 4 dicembre. L’epicentro è stato localizzato a 3 chilometri di profondità nel mare delle, a Sud dell’isola di Vulcano. Molti abitanti di Messina e di tutta la provincia hanno avvertito ildistintamente. “D...

Un'altra notte di maltempo in tutta Italia con ilparticolarmentee Venezia che, grazie al Mose, ha evitato di finire di nuovo sott'acqua. Il bollettino delle ultime ore segnala danni, allagamenti e persone salvate dai vigili del fuoco ......quindi in atto grazie all'allontanamento della perturbazione che negli scorsi giorni ha...si attestano sugli stessi valori della serata di ieri o lievemente più bassi specie al. Domani ... Dopo Ischia, Sud nella morsa delle piogge: bombe d'acqua a Messina e Catanzaro. Bufera in Salento - Aggiornamento del 04 Dicembre delle ore 10:55 - Aggiornamento del 04 Dicembre delle ore 10:55 Un'altra notte di maltempo in tutta Italia con il sud particolarmente flagellato e Venezia che, grazie al Mose, ha evitato di finire di nuovo sott'acqua. Il bollettino delle ultime ore segnala danni, ...Numerosi i danni causati dal maltempo nelle ultime ore sulle regioni centro meridionali: una tromba d’aria si è abbattuta sul Salento, in Sicilia frane e famiglie isolate dopo temporale, in Calabria ...