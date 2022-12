15esima giornata Serie B 2022 2023 | il punto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 4 dicembre 2022) Nellala capolista Frosinone si salva in extremis pareggiando sul difficile campo del Sudirol(1-1). Ne approfitta la Reggina che, vincendo a Brescia(0-2), si porta a -3 dai ciociari. Frenano, invece, Bari, 0-0 contro il Pisa, e Genoa( sconfitto in casa dal Cittadella. Per le zona bassa della classifica, colpo del Modena a Ferrara contro lo Spal(2-3), e pari scoppiettante tra Ascoli e Como(3-3). Negli anticipi del sabato, successo casalingo del Venezia sulla Ternana(2-1), mentre Cagliari e Parma si dividono la posta.: I RISULTATI ASCOLI-COMO 3-3 BARI-PISA 0-0 BRESCIA-REGGINA 0-2 COSENZA-PERUGIA 0-0 CAGLIARI-PARMA ...