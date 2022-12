Quando ci sarà l’annuncio cantanti Sanremo 2023 al TG1? Data | orario e diretta tv

Leggi su sportface

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il totonomi sta per diventare realtà. Nella giornata di domenica 4 dicembre Amadeus svelerà i big che parteciperanno al Festival di, in programma dal 7 all'11 febbraio del prossimo anno. Come sempreila fare da cassa di risonanza: l'appuntamento è fissato per le ore 13:30 di domenica 4 dicembre. Accanto ad Amadeus, a, ci saranno Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Mentre per quel che concerne iin gara si fanno grandi nomi: da Marco Mengoni a Giorgia senza dimenticare Ultimo e Matteo Bocelli. L'attesa sta per finire, la lista sta per essere annunciata da Amadeus.