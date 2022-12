Meloni all’Ue sui migranti | “L’Italia da sola non può gestire il flusso Si devono ‘europeizzare’ i rimpatri”

Leggi su tpi

(Di sabato 3 dicembre 2022) “Europeizzazione nella gestione dei”:chiedeun maggiore coinvolgimento nella gestione dei, per quanto riguarda accoglienza, ricollocamento ed eventuali respingimenti verso i Paesi di provenienza. “Siamo fortemente impegnati con questo governo a rafforzare il nostro ruolo nel Mediterraneo. Siamo consapevoli di come solo creando uno spazio di prosperità condivisa potremo attraversare in modo efficace le troppe sfide epocali, dalla salute ai cambiamenti climatici”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgianel suo intervento ai Med Dialogues. “Occorre che l’Europa realizzi con urgenza un quadro di cooperazione multilaterale – ha spiegato la premier – con un incisivo contrasto ai flussi illegali. Noi chiediamo che l’Europa rilanci una effettiva attuazione degli ...