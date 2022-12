Gravina a cena riservata con Agnelli Aveva detto | «No linciaggi | vediamo cosa emerge dall’inchiesta»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 dicembre 2022)con. Il presidente della Federcalcio che qualche giorno fa: «No aidi piazza,». Il Fatto quotidiano ricorda quel che è emerso: latra, Dal Pino (allora presidente di Lega Serie A),e sei alti dirigenti di Serie A. L’inchiesta della Procura di Torino e della Guardia di Finanza (coordinata dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dai pm Mario Bendoni e Ciro Santoriello) non riguarda soltanto (e in modo devastante) la Juventus ma (in modo altrettanto devastante) l’intero sistema calcio. E questo a prescindere dai suoi ...