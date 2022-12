Sconto carburanti | dimezzato il taglio delle accise | le novità

Per in neo Presidente Valacchi "la decisione del Governo di ridurre lodelle accise suidal 1 dicembre, portando losulla benzina e il gasolio da 0,25 per litro a 0,15 mentre ...Arriva l'effetto accise sui. Da ieri è infatti operativo il taglio dellofiscale su benzina, diesel e Gpl che era in vigore dal 22 marzo. Gli operatori hanno adeguato di conseguenza i prezzi consigliati dei tre ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...I prezzi dei carburanti in Italia sono saliti nuovamente per effetto ella riduzione degli sconti voluto dal Governo: ecco di quanto ...