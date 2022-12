Rifiuti a Roma | Gualtieri | ' Finisce la vergogna dei tir in giro per l' Italia con la nostra immondizia | ora il termovalorizzatore'

Lo dice il sindaco di, Roberto Gualtieri , presentando l'approvazione definitiva del Piano di gestione deidiCapitale dopo la conclusione della Valutazione Ambientale Strategica e ..., 1 dic. - Meta e LVenture Group, in partnership con Legambiente e Giovani Imprenditori ... implementare la soluzione delle problematiche connesse allo smaltimento dei. La transizione ...A Roma il sindaco Gualtieri promette il termovalorizzatore entro l'estate 2026. In qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo, afferma: "L'impianto dovrà essere operativo per il 2 ...(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Il cambio continuo di regole in materia di imballaggi e rifiuti affossa le imprese e vanifica investimenti": questa la posizione di Confindustria sul decreto in tema di ...