Italiani all’estero – Pensioni a rischio con la legge di bilancio

(Di giovedì 1 dicembre 2022) , non bastava l’orrore del bonus edilizio – Tanto per cambiare, ancora pessime nuove per la nostra Comunità italiana. Dopo gli orrori del “Bonus Edilizio”, grazie ai nuovi politici al Governo, gli orrori si sono trasferiti, grazie alla recentedi2023, per fortuna ancora da approvare, anche sulla materiastica, nella parte che li riguarda, terrorizzando nuovamente gli. La parata del terrore inizia con il poco comprensibile paragrafo “Quota 103”, indicazione che non essendo immediatamente intellegibile, atterrisce ancor di più gli appartenenti alla nostra Comunità tricolore in tutto il mondo. Desiderando tranquillizzarli, tentiamo subito di chiarire cosa sia “Quota 103”. Trattasi della previsione del nuovo trattamento di quiescenza ...