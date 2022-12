Giulia Salemi contesa | Giorgia Meloni vuole affidarle un nuovo progetto

(Di giovedì 1 dicembre 2022)vola alto. Dopo il Grande Fratello Vip 7 sembra che la aspettino nuovi impegni istituzionali. L’influencer infatti ha colpito l’attenzione di tanti, della Rai e ora anche di. Insomma è una delle persone più contese nel mondo dello show business italiano tra le giovani leve. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7con sé: ecco perché La Presidente del Consiglioha molto apprezzato l’intervento dialla Camera, tanto da essere interessata a fare il bis, ma in unpiù ampio. Secondo quanto rivela il settimanale Oggi, ...

avrebbe fatto colpo su Giorgia Meloni : il presidente del Consiglio l'ha notata alla Camera, dove l'influencer è stata invitata nei giorni scorsi a fare un discorso contro la violenza ...La coppia formata dae Pierpaolo Pretelli ha fatto innamorare i fan del Grande Fratello Vip , ed ad oggi è più solida che mai con tanti progetti in ballo. La bella influencer italo - persiana è approdata ...Stando a quanto rivelano le pagine del settimanale Oggi, Giorgia Meloni sarebbe rimasta positivamente colpita dal suo intervento alla Camera e ...Sembra che per la coppia Giulia Salemi - Pierpaolo Pretelli si apra un’allettante prospettiva in Rai. Ecco le ultime sull’opinionista del Grande Fratello Vip.