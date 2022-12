Agenzia ANSA

Come riporta Dw, il prezzo d'più alto mai raggiunto per un dipinto inrisaliva al 2018, quando "La donna egiziana", sempre di Max Beckmann, è stata venduta per 5,5 milioni di euro. . 1 ......6 al 12,1% , in linea con quanto registrato ieri in(da 11,6 11,3%) ed in Spagna (da 7,3% ... Il Tesoro ha infatti interamente assegnato 3 miliardi ad un tasso al 3,96% (dal 4,24% nell'... Germania: asta record, quadro Beckmann venduto a 23 milioni - Europa Come riporta Dw, il prezzo d'asta più alto mai raggiunto per un dipinto in Germania risaliva al 2018, quando "La donna egiziana", sempre di Max Beckmann, è stata venduta per 5,5 milioni di euro. (ANSA ...Un Ritratto attribuito al Bronzino andrà all’asta da Sotheby’s a gennaio 2023. L’opera apparteneva alla collezione dell’ebrea Ilse Hesselberger. L’attribuzione è merito di Carlo Falciani, professore a ...