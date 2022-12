Frana di Ischia | Musumeci | “A Casamicciola interessate 900 abitazioni”

Leggi su 361magazine

. Ampia la macchina dei soccorsi messa in campo Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello, in un'informativa urgente alla Camera sulla tragedia diha sottolineato che il tema dell'abusivismo "non può più essere eluso". Dopo aver rivolto "un pensiero alle vittime di questa ennesima tragedia" e rinnovato "la vicinanza ai loro familiari e all'intera comunità ischitana" il ministro ha resi noti i numeri della tragedia fino ad ora: "Si è registrato il decesso di otto persone, ci sono 4 dispersi e 5 feriti, di cui una in modo grave ricoverata al Cardarelli". Poi ha reso noto un dato preoccupante, ovvero che "allo stato attuale risultano interessati circa 900 edifici, mentre sono circa 290 le persone che hanno trovato sistemazione in strutture alberghiere o altre soluzioni autonomamente individuate".