Frana a Ischia | news | oggi il decreto sugli aiuti | Musumeci atteso alle Camere LIVE

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sull'isola torna la paura per l'arrivo del maltempo. Previsti sgomberi precauzionali. Si continua a scavare nel fango alla ricerca dei 4 dispersi. Il bilancio provvisorio è di 8 morti e 5 feriti. Oltre 200 gli sfollati. Nessun indagato nell'inchiestaallarmi inascoltati. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la Protezione civile ad

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto ieri alla camera dei deputati per il question time, sulla tragedia di, dove unaha ucciso 8 ..."L'articolo 25 del Dl Emergenze del 2018 non è un condono, ma è il fissaggio di un tempo entro il quale deve arrivare da parte del Comune una risposta al cittadino che ha fatto istanza di condono. È c ...Colata di detriti a Casamicciola, si teme per l'ecosistema marino, con la frana che potrebbe aver avuto anche effetti oltre il margine della terraferma dove ha portato morte e distruzione. Il dato è ...