L' Eredità - sconcerto alla Ghigliottina | A caz***o di cane e Porn***grafia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Arriva a giocarsi 190mila euro, ma stavolta per Francesca, campionessa de L'che nelle puntate precedenti si è già portata a casa la bellezza di 100mila euro, non azzecca la parola giusta. Che era, parere unanime dei commentatori su X, l'ex Twitter, francamente impossibile. Queste le cinque parole-indizio: "Comune", "Rossa", "Industria", "Seconda", "Minore". La risposta è "Base", e parte il delirio. Sui social, gli appassionati telespettatori che ogni sera seguono e commentano in tempo reale le puntate (registrate) del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni si scatenano. "Sapevo che non andava bene ma a me era venuta in mente 'stella'", ammette candidamente una fan. "Non dobbiamo essere polemici. Base ci sta tutto anche se non l'aveva indovinato nessuno!", va controcorrente un utente. Ma è, ...