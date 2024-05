Highlights Brescia-Brindisi 94-75 | Serie A basket VIDEO

(Di domenica 5 maggio 2024) Glie i migliori momenti di, match della 30esima giornata diA1 di2023/2024.battecol punteggio di 94-75. Della Valle migliore dei lombardi con 18 punti e 5 assist. Buona partita anche per Akele che ne fa 16 con 5 rimbalzi. Per i pugliesi il migliore è Morris con 16 punti. SportFace.

