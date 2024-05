Nba Playoffs 2024 | Mitchell trascina Cleveland - Orlando Magic battuti in gara7 e Cavs al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) ICavaliers volano alle semifinali della Eastern Conference battendo glinella prima e finora unicadi questo primodeiNba. In una serie dominata dalle vittorie casalinghe (7/7) la franchigia dell’Ohio fa valere nuovamente il fattore campo,ta come al solito da Donovan, che sfodera una prestazione da 39 punti dopo i 50 di gara6.parte forte e rimane avanti per tutta la prima metà di gara, toccando il massimo vantaggio sul +18 poco prima dell’intervallo, guidata da un Paolo Banchero da 24 punti nei primi due quarti (36 totali per lui). Ivanno al riposo sul -10 (43-53), ma la pausa negli spogliatoi li revitalizza perché in ...