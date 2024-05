Volley - Champions League femminile 2024 | Conegliano trionfa e fa poke - Milano cede al tie-break in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) L’Antonio Carraro Imocosi aggiudica la2023/di: sconfitta per 3-2 (25-14, 23-25, 25-19, 19-25, 15-9) la Veronella Super Final di Antalya, in Turchia. Il derby italiano nell’atto conclusivo della massima competizione continentale per club si risolve a favore delle venete, che dominano a tratti e alla fine conquistano l’ambito titolo per la seconda volta nella storia del club. Le pantere fanno cosìr di trofei: dopo Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto, arriva anche la. Non riesce l’impresa alla formazione di Marco Gaspari, che paga qualche momento di forte appannamento e fatica a contenere la macchinaa pieno ...