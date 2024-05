Giulia Cecchettin oggi avrebbe compiuto 23 anni - sui social il ricordo della sorella

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 5 maggio 2024)23, la ragazza uccisa lo scorso novembre dall'ex fidanzato Filippo Turetta. A ricordarla nel giorno del suo compleanno è laElena che ha affidato aiun messaggio per lei: "Non avrei mai pensato di invecchiare senza di te. Non avrei mai pensato di non vederti crescere. Non avrei mai pensato di festeggiare il tuo compleanno senza te. Mi manchi così tanto". Le parole di Elena sono scritte su una foto in bianco e nero che ritrae le due sorelle insieme.