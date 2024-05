Auto precipita in una scarpata dopo lo scontro con un tir a Castellaneta Marina Taranto | due morti

LUINO (Varese) Un morto e sei feriti è il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri a Luino. Lo scontro, che ha coinvolto quattro autovetture, è avvenuto poco prima delle 15 sulla strada statale 344 dir, ovvero la ex sp61, in una zona boschiva nei ... Continua a leggere>>

Moto finisce nella scarpata a Saint-Pierre vicino Aosta, muore 17enne alla guida: perso il controllo - moto finisce in scarpata Ennesimo incidente avvenuto a pochi chilometri da Aosta: ha avuto un esito drammatico (dopo uno scontro tra due auto sull’Appia). Due sono i giovani coinvolti. Questi stavano ... Continua a leggere>>

Furgone finisce in una scarpata, illesa la donna al volante - Ospedaletti – Una donna di 45 anni è rimasta miracolosamente illesa dopo essere precipitata con il furgone in una scarpata a Ospedaletti, in località Porrine. Il mezzo, appartenente va una ditta di in ... Continua a leggere>>

VIDEO. A Mezzolombardo va a fuoco l'auto. Mezzo completamente distrutto: intervento dei vigili del fuoco - L'auto va a fuoco mentre sta salendo da Mezzolombardo verso la località Castagneto. Per cause ancora da accertare una monovolume (diesel e non elettrica come era stato ipotizzato in un primo momento) ... Continua a leggere>>