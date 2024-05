Quarta Repubblica - le anticipazioni di lunedì 6 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco degli Internazionali d’Italia 2024 per la giornata di lunedì 6 maggio. Prima giornata dedicata alle qualificazioni, dato che prendono il via sia il tabellone maschile che quello femminile. Tantissimi incontri sparsi per i tanti campi del Foro Italico, ... Continua a leggere>>

Un lunedì nero per chi si sposta in autobus o in tramvia. Domani 6 maggio 2024 i sindacati di base Cub trasporti, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Sgb hanno proclamato uno Sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale L'articolo Sciopero trasporti in Toscana: fermi per 24 ore bus e ... Continua a leggere>>