(Di domenica 5 maggio 2024) Partita che passa, classifica che cambia. Il campionato di Serie A è ormai prossimo alla conclusione ma per quanto riguarda i verdetti retrocessione...

Challenger cagliari, Lorenzo Musetti si arrende in Finale a Mariano Navone in due set - Si ferma a un passo dal traguardo Lorenzo Musetti. Il toscano (n.29 del ranking) si è dovuto arrendere nella Finale del Sardegna Open (Challenger 175) ... Continua a leggere>>

cagliari: andrea Petagna ed i continui problemi fisici. Tra le varie ipotesi di mercato e la possibilità di una nuova ulteriore chance - Partita che passa, classifica che cambia. Il campionato di Serie A è ormai prossimo alla conclusione ma per quanto riguarda i verdetti retrocessione si dovrà,. Continua a leggere>>

Tra cagliari e Lecce finisce 1 a 1. Krstovic segna e avvicina la permanenza in Serie A - Il Lecce pareggia 1 a 1 a cagliari e conquista un punto importante in chiave salvezza. Dopo un primo tempo disputato sotto ritmo dai salentini, in cui i sardi invece hanno giocato meglio ... Continua a leggere>>