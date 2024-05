(Di domenica 5 maggio 2024) Partono i playoff di Serie C, che nelle prossime settimane definiranno l`ultima squadra promossa in Serie B, dopo Cesena, Mantova e Juve Stabia,...

Tutte le informazioni sulla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Picerno-Crotone , match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . I padroni di casa sono la vera sorpresa di questa stagione e non vogliono smettere di sognare la promozione ... Continua a leggere>>

Ecco le informazioni sulla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Picerno-Crotone , match valevole per il primo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La squadra campana, dopo un ottima prima parte di stagione in cui sembrava potersi giocare anche la promozione ... Continua a leggere>>

Ecco le informazioni sulla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Picerno-Crotone , match valevole per il primo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La squadra campana, dopo un ottima prima parte di stagione in cui sembrava potersi giocare anche la promozione ... Continua a leggere>>

picerno-crotone: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Partono i playoff di serie C, che nelle prossime settimane definiranno l`ultima squadra promossa in serie B, dopo Cesena, Mantova e Juve Stabia, vincitrici dei. Continua a leggere>>

Picerno verso il Crotone. Il Potenza aspetta i playout - I melandrini sfidano un tabù: finora nella loro storia non hanno mai superato il primo turno dei playoff in questa categoria ... Continua a leggere>>

Meno due al Picerno - Mancano due giorni alla gara dei playoff in casa del Picerno e gli squali sono scesi in campo questa mattina , al centro sportivo, per il penultimo allenamento prima della […] ... Continua a leggere>>