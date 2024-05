Rublev la spunta al fotofinish su Auger-Aliassime a Madrid | secondo titolo 1000 per il russo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Andreysconfigge Felixin tre set ed è il nuovo campione del Mastersdi. Quest’edizione del torneo madrileno passerà alla storia per altri motivi, ma quantomeno è riuscita a regalarci una finale lottata, decisa da pochi punti sul finire del terzo e decisivo set. Arla alla fine è il tennista, che dopo Monte-Carlo 2023 mette in bacheca un altroprestigioso al termine di una battaglia di 2h e 49?. Dopo un avvio di partita difficile,è diventato pressoché inattacabile al servizio, ma unmai domo per poco non riusciva a trascinare la sfida a un tie-break decisivo. In ogni caso un buon torneo per il canadese dopo un anno di buio ...