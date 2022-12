Bonus 200 euro | c' è chi può ancora ottenerlo Come fare

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La tua domanda per il200non è stata accolta? Haiun’altra chance per ottenere l’indennità una tantum prevista dal...

L'Ingegner Giuseppe Marzorati ha infatti deciso di donare a tutti i dipendenti 2.500 euro lordi, oltre a ulteriorieuro di buoni carburante. Il valore totale della donazione ammonta a 5 milioni ......riesame accedendo alla sezione del sito da cui ha trasmesso la domanda ('Indennità una tantum...150, gli stessi beneficeranno della prestazione nel mese di febbraio 2023 ove abbiano ...'I titolari di Naspi e Dis-Coll per il mese di giugno 2022, per accedere all'indennità una tantum devono aver effettivamente percepito la prestazione di disoccupazione nel periodo indicato'.Le categorie di lavoratori che hanno presentato domanda per accedere all'indennità una tantum prevista dal Decreto Aiuti (il bonus 200 euro) ove la stessa sia stata respinta possono ora presentare ric ...