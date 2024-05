Un posto al sole - anticipazioni | Rossella si dichiara a Nunzio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) PerGraziani sarà presto tempo di scelte ad Unal, come rivelano lerelative ai prossimi episodi. La ragazza, infatti, capirà di amaree confesserà allo chef i suoi sentimenti, ma questo farà infuriare Riccardo. Questa storyline si dipanerà quando Eugenio e Lucia, proprio grazie alla segnalazione di Cammarota, decideranno di tendere una trappola alla talpa della polizia che sta fornendo informazioni preziose al clan Torrente. L'intuizione dei due magistrati si rivelerà vincente e finalmente si stringerà il cerchio intorno alla spia. Tuttavia, a pagare le conseguenze del piano di Nicotera e della Cimmino sarà, la quale verrà presa in ostaggio insieme all'autista dell'ambulanza. La talpa, in particolare, dopo aver sparato a Damiano, ...

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 maggio 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che la talpa sparerà a Damiano e sequestrerà Rossella . La situazione precipiterà in modo molto ...

Un Posto al Sole, la talpa spara a Damiano: morirà - Un posto al sole, la talpa spara a Damiano: morirà - Nelle prossime puntate di Un posto al sole sparano a Damiano: il poliziotto muore o si salva Scopri le anticipazioni complete.

Aumentano gli stipendi degli insegnanti, l’Italia è al quarto posto in Europa - Aumentano gli stipendi degli insegnanti, l’Italia è al quarto posto in Europa - Gli insegnanti italiani non sono il fanalino di coda d'Europa in termini di stipendio. Questo è ciò che emerge dall'ultimo rapporto dell'Ocse, Talis (Teaching and Learning International Survey, il son ...

Un Posto al Sole, Rossella sceglie Nunzio - Un posto al sole, Rossella sceglie Nunzio - Nelle prossime puntate di Un posto al sole per Rossella (Giorgia Gianetiempo) è finalmente arrivato il momento di prendere una decisione sentimentale: sceglie Nunzio (Vladimir Randazzo). È questa la ...