Berrettini abbandona gli Internazionali di Roma | Non sono pronto

Berrettini si ritira dagli Internazionali d’Italia - Pietrangeli : “Dispiace - ma…” Matteo Berrettini a sorpresa dà forfait agli Internazionali d’Italia. Nicola Pietrangeli in esclusiva ai nostri microfoni: “Il motivo lo sa solo lui”. “Non riuscirò a giocare, ho provato a fare di tutto, ma non sono pronto per competere“, con ...

Berrettini si ritira dagli Internazionali - "Non sono pronto" AGI - "sono triste di comunicare che non parteciperò agli Internazionali d'Italia. Non sono pronto e col mio team abbiamo deciso di non rischiare. Lo comunico in conferenza e non suoi social per rispetto dei giornalisti". Con la voce commossa ...