(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il comicoDay ha raccontato qualchesullodel Saturday Night Live in cui si è trasformato coninDay ha parlato del memorabiledel Saturday Night Live in cui ha interpretato coni protagonisti della serie animata. Il comico, ospite del talk show condotto da Seth Meyers, ha ricordato come è nata l'idea di portare in vita in live-action i personaggi. Dei cambiamenti esilaranti Spiegando il motivo per cui la sua collega Heidi Gardner non è riuscita a non ridere vedendolo durante lo ...

Mikey Day svela i retroscena dello sketch di Beavis & Butt-Head con Ryan Gosling: "Non sembravo umano" - mikey Day svela i retroscena dello sketch di Beavis & Butt-Head con Ryan Gosling: "Non sembravo umano" - Il comico mikey Day ha raccontato qualche retroscena sullo sketch del Saturday Night Live in cui si è trasformato con Ryan Gosling in Beavis & Butt-Head. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 08/05/2024 mikey ...

Ryan Gosling e Mikey Day in versione Beavis & Butt-Head sorprendono i fan sul red carpet di The Fall Guy - Ryan Gosling e mikey Day in versione Beavis & Butt-Head sorprendono i fan sul red carpet di The Fall Guy - Gardner non era riuscita a rimanere seria e ha ammesso che aveva provato in ogni modo a non ridere, ma la visione di mikey trasformato nel personaggio era troppo esilarante. Lo sketch è stato visto su ...

Saturday Night Live: il dietro le quinte dello sketch di Beavis e Butt-Head - Saturday Night Live: il dietro le quinte dello sketch di Beavis e Butt-Head - È stato pubblicato il video dietro le quinte dello sketch di Beavis e Butt-Head del Saturday Night Live condotto da Ryan Gosling ...