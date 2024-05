(Adnkronos) – Italia divisa in due dal meteo oggi , con il Maltempo che colpisce in particolare il sud facendo scattare l’ allerta gialla per il rischio di temporali e nubifragi. La pi oggi a è il prodotto di correnti fredde e instabili. Il Maltempo ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi ...

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani giovedì 9 maggio: le regioni a rischio - maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani giovedì 9 maggio: le regioni a rischio - Tempo ancora instabile sull'Italia con il vortice depressionario che domani Giovedì 9 tenderà a spostarsi ulteriormente verso sud portando maltempo sulle regioni ... ha valutato per giovedì 9 maggio ...

Maltempo in Sicilia: domani allerta meteo gialla - maltempo in Sicilia: domani allerta meteo gialla - Torna il maltempo in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per il settore nordorientale dell’isola. Dalle 16 di oggi ...

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Temporali, Grandinate e forti raffiche di Vento - allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Temporali, Grandinate e forti raffiche di Vento - La perturbazione che ha raggiunto l'Italia nelle ultime 24 ore si sta ora spostando verso levante e nelle prossime ore provocherà piogge, vento e grandine su altre regioni. Per questo c'è un avviso di ...