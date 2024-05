Follia durante una corsa di beneficenza | un uomo imbraccia un fucile e spara ai ciclisti

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Attimi di autentico terrore sulle strade del Maryland negli Stati Uniti mentre si correva la Calvert County Bike Ride: un camioncino ha prima tentato di investire alcuni, poi l'autista armato è sceso in stradando tre colpi. Solo per miracolo nessuno è rimasto ferito. La polizia ha posto subito in arresto il 66enne accusato di aggressione di primo grado e causato pericolo.