L'adol esce nte sparita a Novara manca da casa da mercoledì scorso quando è uscita di primo mattino per prendere l'autobus e andare a scuola dove però non è mai arrivata, allontanandosi senza dare più alcuna notizia di sé.Continua a leggere

Ore di ansia e apprensione per la famiglia di una 14enne di Novara, Jennifer, scomparsa dallo scorso 17 aprile. La giovane manca da casa da mercoledì scorso quando è uscita di primo mattino da casa per andare a scuola dove però non è mai arrivata, ...

Rimprovera alunno, maestra picchiata da madre clan Spada - Rimprovera alunno, maestra picchiata da madre clan Spada - Una insegnante di una scuola di Ostia è stata aggredita dalla madre di un suo studente mentre si trovava nel cortile esterno della scuola. (ANSA) ...

"Offrire alla madre ogni sostegno per evitare l'aborto" - "Offrire alla madre ogni sostegno per evitare l'aborto" - vi scrivo in merito all’articolo dal titolo “Sui Movimenti pro-vita cattolica nei consultori”. Volevo esprimere la mia preoccupazione per quella che, a mio modesto avviso, sembra essere una pericolosa ...

Festa della mamma, Save the Children: una donna su cinque lascia il lavoro quando diventa madre - Festa della mamma, Save the Children: una donna su cinque lascia il lavoro quando diventa madre - In Italia una lavoratrice su cinque esce dal mercato del lavoro dopo essere diventata madre e il 72,8% delle convalide delle dimissioni dei neogenitori ...