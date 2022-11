Sci di Fondo | l’Italia a Lillehammer per il podio | Pellegrino sogna ancora

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tutto pronto a, in Norvegia, per la seconda tappa della Coppa del Mondo di sci di. Classico appuntamento di tre giorni: si comincia venerdì 2 dicembre con uomini e donne impegnati nella 10 km in tecnica libera, seguita sabato 3 da una sprint sempre a tecnica libera. Gran finale domenica 4 dicembre con la 20 km in tecnica libera maschile e femminile. Pergareggeranno cinque uomini e due donne: Federico, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Davide Graz, Caterina Ganz e Anna Comarella. Gli azzurri sono reduci dal primo weekend di gare a Ruka, in Finlandia, dove Federicoè salito sulin una distance per la prima volta in carriera. Il poliziotto di Nus ci riproverà anche in terra norvegese dove, in carriera nel ...

Venerdì 2 dicembre a Lillehammer , in Norvegia, prenderà il via la seconda tappa di Coppa del Mondo didi. Nella prima giornata di gara uomini e donne saranno impegnati nella 10 km in tecnica libera, mentre sabato ci sarà una sprint sempre a tecnica libera. Chiusura di weekend domenica 4 ...... Sci di fondo, sette azzurri convocati per la tappa di Coppa del Mondo di Lillehammer: presente anche Federico Pellegrino ...