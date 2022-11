Le Selassié commentano il GF Vip | cosa pensano di Antonella | Nikita e Antonino

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Le sorellesono state assolute protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante i dubbi sul fatto di essere delle vere principesse etiopi e lo scandalo del padre che è stato condannato a diversi anni di carcere, Jessica ha vinto la sesta edizione del reality, mentre Lulù è giunta fino alla finale. Invece, Clarissa è uscita a novembre ma è comunque stata attiva sui social e in studio e ha anche desiderato di sedersi sulla poltrona delle opinioniste in questa edizione. Sogno spezzato indirettamente da Orietta Berti. Jessica e Clarissa ospiti a Casa Chi dalla loro ex coinquilina Sophie Codegoni, che presto diventerà mamma, hanno commentato il Grande Fratello Vip di quest'anno e hanno detto la loro su alcuni concorrenti, iniziando daFiordelisi: "Alcune cose non sono d'accordo ma è facile mettersi contro a delle ...