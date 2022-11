Cina | Guangzhou allenta le misure anti - Covid A Haizhu consentita quarantena domiciliare

Lasta assistendo a un'ondata di proteste su vasta scala che non si vedevano dai tempi della ... nelle ultime ore anche nella città meridionale dici sono state proteste e scontri con la ...- Revocate le aree di controllo nel capoluogo del ricco Guangdong, dove nella notte si sono registrati nuovi scontri tra residenti e ...Le autorità cinesi hanno parzialmente revocato le restrizioni nella città di Guangzhou, dove anche la scorsa notte i manifestanti hanno ...Sono state improvvisamente rimosse le restrizioni anti-Covid in vigore in metà dei distretti di Guangzhou, la città cinese dove la scorsa notte si sono registrati incidenti tra manifestanti e polizia.